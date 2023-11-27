СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — ПРАЙМ. Около 500 тысяч крымчан остались без электричества из-за непогоды, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. В Крыму высмеяли угрозы Украины в отношении Крымского моста

"Отключено линий электропередачи 10кВ — 166, ТП — 1185, 0.4 — 365, населения — 498 тыс", — заявил Крючков в своем Telegram-канале, ссылаясь на оперативные данные ГУП "Крымэнерго".

Также он перечислил районы, которые больше всего пострадали: Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский, Ленинский

Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы. Многие села Крыма обесточены, повалено много деревьев, есть повреждения газопроводов, на море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории. Эвакуируют людей. Трасса Саки — Евпатория перекрыта из-за подтопления. Также перекрыта часть трассы на побережье между городом Судак и селом Морское, между селами Митяево и Трудовое Сакского района.