СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — ПРАЙМ. В Севастополе в результате разбушевавшейся стихии затопило зал музея-аквариума, в связи с чем погибли более пятисот морских животных, заявил губернатор города Михаил Развожаев. В РЖД заявили о задержке поездов на Черноморском побережье

Ранее средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду.

"В ФИЦ ИнБЮМе пострадали четыре научные лаборатории, нанесен серьезный ущерб. В Севастопольском морском аквариуме-музее затопило третий зал — погибло свыше 500 морских животных", — сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

По заявлению представителей музея-аквариума, штормовые волны хлынули в здание аквариума через вентиляцию на крыше из-за его расположения на первой линии набережной.

Севастопольский морской Аквариум-музей — один из старейших публичных аквариумов в Европе, первый морской аквариум Российской империи, основан в 1897 году при Севастопольской биологической станции.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что циклон также привел к отключению электричества во многих поселках Крыма, повреждению газопроводов и подтоплению дорог.

По словам Крючкова, в Крыму из-за удара стихии погиб один человек. "Есть погибший, предварительно это село Морское под Судаком, где размыло дорогу. Человек вышел смотреть на волны и, к сожалению, трагически погиб", — заявил советник главы региона в эфире телеканала "Россия 24".

Власти приступили к оценке ущерба, а глава Крыма объявил выходной день для работников социальных служб и других жителей региона.