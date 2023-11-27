СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — ПРАЙМ. В связи с неблагоприятными погодными условиями, в некоторых районах Крыма было введено чрезвычайное положение, сообщил в телеграм глава Крыма Сергей Аксенов. "Гранд Сервис Экспресс" заявил о дополнительных поездах в Крым

"В связи с нарушением жизнедеятельности населения, возникшем в результате прохождения неблагоприятных погодных условий, принято решение о введении режима ЧС на территории определенных муниципальных образований в Республике Крым" — отметил он.

На полуостров пришел средиземноморский циклон, ливни и ветер повредили электроснабжение, газопроводы, подтопили дороги.