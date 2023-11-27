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https://1prime.ru/society/20231127/842377718.html
В Крыму объявлен режим ЧС
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В связи с неблагоприятными погодными условиями, в некоторых районах Крыма было введено чрезвычайное положение, сообщил в телеграм глава Крыма Сергей Аксенов. "В связи с нарушением... ПРАЙМ, 27.11.2023
общество , новости, россия, крым, непогода
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя — ПРАЙМ. В связи с неблагоприятными погодными условиями, в некоторых районах Крыма было введено чрезвычайное положение, сообщил в телеграм глава Крыма Сергей Аксенов.
"В связи с нарушением жизнедеятельности населения, возникшем в результате прохождения неблагоприятных погодных условий, принято решение о введении режима ЧС на территории определенных муниципальных образований в Республике Крым" — отметил он.
На полуостров пришел средиземноморский циклон, ливни и ветер повредили электроснабжение, газопроводы, подтопили дороги.