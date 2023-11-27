МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Крым пережил "конкретный армагеддон", жители не помнят такого шторма, в данный момент ситуация под контролем, заявил в эфире телеканала "Россия 24" глава парламента региона Владимир Константинов. В РЖД заявили о задержке поездов на Черноморском побережье

Средиземноморский циклон принес на полуостров штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы.

"Пережили мы конкретный армагеддон: такой силы ветра и такой силы волн припомнить старожилы не могут. Что-то похожее было, но все-таки чтобы разносило так вдребезги, когда поднимало бордюры и они летали, как обычные камешки", — сказал Константинов.

По его словам, шторм привел к "приличным" разрушениям в регионе.

Глава крымского парламента подчеркнул, что на данный момент ситуация под контролем, ведется работа по устранению последствий. Он также выразил надежду, что сход воды с подтопленных участков начнется к концу этого дня.