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Крым пережил "конкретный" армагеддон", заявил Константинов
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Крым пережил "конкретный армагеддон", жители не помнят такого шторма, в данный момент ситуация под контролем, заявил в эфире телеканала "Россия 24" глава парламента региона... ПРАЙМ, 27.11.2023
общество , новости, крым, чс, шторм
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Крым пережил "конкретный армагеддон", жители не помнят такого шторма, в данный момент ситуация под контролем, заявил в эфире телеканала "Россия 24" глава парламента региона Владимир Константинов.
Средиземноморский циклон принес на полуостров штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы.
"Пережили мы конкретный армагеддон: такой силы ветра и такой силы волн припомнить старожилы не могут. Что-то похожее было, но все-таки чтобы разносило так вдребезги, когда поднимало бордюры и они летали, как обычные камешки", — сказал Константинов.
По его словам, шторм привел к "приличным" разрушениям в регионе.
Глава крымского парламента подчеркнул, что на данный момент ситуация под контролем, ведется работа по устранению последствий. Он также выразил надежду, что сход воды с подтопленных участков начнется к концу этого дня.