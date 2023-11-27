МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский терпит поражение по всем фронтам, заявил председатель движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Медведчук раскрыл, как Украина лишилась государственности

"Сегодня много говорят о конфликте между Зеленским и Залужным, а официальный Киев это отрицает. Тем не менее этот конфликт имеет вовсе не личный, а системный характер, и в настоящий момент его преодолеть невозможно, тем более что судьба Залужного фактически уже решена. Дело в том, что Зеленский — человек гражданский, лезет в военное дело и второй год пытается зарабатывать на этом рейтинг", — следует из статьи Медведчука на сайте "Другая Украина".

По мнению политика, украинский лидер совершенно не разбирается в военном деле, а его риторика представляет собой "чистый фарс", который приведет к поражению в информационной войне.

Медведчук также отметил, что Зеленский не уделяет должного внимания организации крепкого тыла, а предпочитает гастролировать по зарубежным странам в поисках финансирования. "Пока его цирк и клоуны ездят по земному шару, в стране творится бардак", — отметил политик.

Украинский политик также осудил заявление спикера украинского парламента о том, что в Украине нет русских национальных меньшинств, и предположил, что это либо обличает нацистскую сущность режима Зеленского, либо подставляет Евросоюз. Вместо того, чтобы послушать голос разума, Зеленский предпочитает прислушиваться к Лондону, главная цель которого поссорить Киев и Брюссель, заключил Медведчук.