МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский терпит поражение по всем фронтам, заявил председатель движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.

Лидер общественного движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук

Медведчук раскрыл, как Украина лишилась государственности

"Сегодня много говорят о конфликте между Зеленским и Залужным, а официальный Киев это отрицает. Тем не менее этот конфликт имеет вовсе не личный, а системный характер, и в настоящий момент его преодолеть невозможно, тем более что судьба Залужного фактически уже решена. Дело в том, что Зеленский — человек гражданский, лезет в военное дело и второй год пытается зарабатывать на этом рейтинг", — следует из статьи Медведчука на сайте "Другая Украина".

По мнению политика, украинский лидер совершенно не разбирается в военном деле, а его риторика представляет собой "чистый фарс", который приведет к поражению в информационной войне.

Медведчук также отметил, что Зеленский не уделяет должного внимания организации крепкого тыла, а предпочитает гастролировать по зарубежным странам в поисках финансирования. "Пока его цирк и клоуны ездят по земному шару, в стране творится бардак", — отметил политик.

Украинский политик также осудил заявление спикера украинского парламента о том, что в Украине нет русских национальных меньшинств, и предположил, что это либо обличает нацистскую сущность режима Зеленского, либо подставляет Евросоюз. Вместо того, чтобы послушать голос разума, Зеленский предпочитает прислушиваться к Лондону, главная цель которого поссорить Киев и Брюссель, заключил Медведчук.