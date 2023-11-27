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https://1prime.ru/society/20231127/842380256.html
Ушаков оценил роль России в интеграции новых стран в БРИКС
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Россия, как следующий председатель БРИКС, полностью осознает свою ответственность за успешную интеграцию новых стран в объединение и увеличение его веса в мировых делах, сообщил... ПРАЙМ, 27.11.2023
общество , новости, в мире, россия, брикс, юрий ушаков
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Россия, как следующий председатель БРИКС, полностью осознает свою ответственность за успешную интеграцию новых стран в объединение и увеличение его веса в мировых делах, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.
Политик выступил на открытии "Примаковских чтений".
"Россия, как всем хорошо известно, председательствует в этом расширившемся объединении в следующем году. И, несомненно, мы понимаем свою ответственность за то, чтобы новые члены БРИКС успешно встроились в режим работы объединения и чтобы само объединение увеличивало бы свое влияние в мировой политике, в мировых делах", — сказал Ушаков.
1 января следующего года к БРИКС официально присоединятся Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия. Соответствующее приглашение страны получили в августе на саммите в Йоханнесбурге.