МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Россия, как следующий председатель БРИКС, полностью осознает свою ответственность за успешную интеграцию новых стран в объединение и увеличение его веса в мировых делах, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков

Ушаков назвал конфликт на Украине результатом "упертости" НАТО

Политик выступил на открытии "Примаковских чтений".

"Россия, как всем хорошо известно, председательствует в этом расширившемся объединении в следующем году. И, несомненно, мы понимаем свою ответственность за то, чтобы новые члены БРИКС успешно встроились в режим работы объединения и чтобы само объединение увеличивало бы свое влияние в мировой политике, в мировых делах", — сказал Ушаков.

1 января следующего года к БРИКС официально присоединятся Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия. Соответствующее приглашение страны получили в августе на саммите в Йоханнесбурге.