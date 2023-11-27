МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Россия, как следующий председатель БРИКС, полностью осознает свою ответственность за успешную интеграцию новых стран в объединение и увеличение его веса в мировых делах, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Ушаков назвал конфликт на Украине результатом "упертости" НАТО

Политик выступил на открытии "Примаковских чтений".

"Россия, как всем хорошо известно, председательствует в этом расширившемся объединении в следующем году. И, несомненно, мы понимаем свою ответственность за то, чтобы новые члены БРИКС успешно встроились в режим работы объединения и чтобы само объединение увеличивало бы свое влияние в мировой политике, в мировых делах", — сказал Ушаков.

1 января следующего года к БРИКС официально присоединятся Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия. Соответствующее приглашение страны получили в августе на саммите в Йоханнесбурге.