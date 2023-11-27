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Путин оценил стойкость банковского сектора перед внешними трудностями
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Злопыхатели России не подумали о том, что банковский сектор справится с внешними трудностями, потому что банк является частью экономики, заявил президент России Владимир Путин... ПРАЙМ, 27.11.2023
общество , новости, россия, экономика, банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Злопыхатели России не подумали о том, что банковский сектор справится с внешними трудностями, потому что банк является частью экономики, заявил президент России Владимир Путин.
"Понимаете, наши недоброжелатели, видимо, не рассчитывали на то, что российский банковский сектор пройдет таким образом все трудности, созданные извне", — отметил российский лидер.
По словам президента, они не учли, что банк существует не только для хранения денег, но и является одним из крупнейших аспектов экономики. Кроме того, банковский сектор отражает состояние экономики страны, заключил Путин.