МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Злопыхатели России не подумали о том, что банковский сектор справится с внешними трудностями, потому что банк является частью экономики, заявил президент России Владимир Путин. Путин сообщил о практике давления и шантажа со стороны Запада

"Понимаете, наши недоброжелатели, видимо, не рассчитывали на то, что российский банковский сектор пройдет таким образом все трудности, созданные извне", — отметил российский лидер.

По словам президента, они не учли, что банк существует не только для хранения денег, но и является одним из крупнейших аспектов экономики. Кроме того, банковский сектор отражает состояние экономики страны, заключил Путин.