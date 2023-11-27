2023-11-27T14:33:00+03:00
2023-11-27T14:36:24+03:00
2023-11-27T14:33:00+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20231127/842382734.html
России нужно думать, как не зависеть от вывертов Европы, заявил Лавров
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
России стоит сейчас сосредоточиться на обеспечении независимости от Европы, а не налаживать с ней контакт, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Думать о том, как... ПРАЙМ, 27.11.2023
общество , новости, россия, европа, международные отношения
https://cdnn.1prime.ru/images/84214/11/842141164.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84214/11/842141164.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84214/11/842141163.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84214/11/842141163.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84214/11/842141151.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84214/11/842141151.jpg
https://1prime.ru/global/20231126/842375255.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. России стоит сейчас сосредоточиться на обеспечении независимости от Европы, а не налаживать с ней контакт, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Думать о том, как нам восстановить отношения с Европой, я считаю, нам вообще не нужно. Нам нужно думать о том, как не зависеть от тех вывертов в европейской политике, прежде всего торгово-экономической, инвестиционной, которые Европа делает под воздействием Вашингтона", — отметил Лавров, выступая на международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".
По его мнению, России нужно чувствовать себя защищенной в отраслях, от которых зависит ее будущее: экономики, жизни и безопасности
В заключение дипломат предположил, что после конфликта на Украине антироссийские ограничительные меры останутся.