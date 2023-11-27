МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. России стоит сейчас сосредоточиться на обеспечении независимости от Европы, а не налаживать с ней контакт, сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Немецкий политик считает, что санкции против России навредили экономике ФРГ

"Думать о том, как нам восстановить отношения с Европой, я считаю, нам вообще не нужно. Нам нужно думать о том, как не зависеть от тех вывертов в европейской политике, прежде всего торгово-экономической, инвестиционной, которые Европа делает под воздействием Вашингтона", — отметил Лавров, выступая на международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".

По его мнению, России нужно чувствовать себя защищенной в отраслях, от которых зависит ее будущее: экономики, жизни и безопасности

В заключение дипломат предположил, что после конфликта на Украине антироссийские ограничительные меры останутся.