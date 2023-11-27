МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин ознакомился с докладами о стихийных бедствиях в российских регионах, поручил правительству оказать помощь в устранении последствий ЧС, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В Крыму объявлен режим ЧС

"С утра (президент — ред.) выслушал доклады о погодных бедствиях, которые у нас случились в разных регионах: в Крыму, в Севастополе, в Краснодарском крае, на Дальнем Востоке. По Крыму он говорил по телефону с (главой республики Сергеем — ред.) Аксеновым, с разными службами говорил", — сказал пресс-секретарь главы государства.

Он добавил, что Путин поручил правительству внимательно изучить ситуацию, выяснить, какую помощь необходимо оказать, какие меры по ликвидации последствий нужны.

Ранее на полуостров Крым пришел средиземноморский циклон, ливни и ветер повредили электроснабжение, газопроводы, а также подтопили дороги. Как заявлял глава крымского парламента Владимир Константинов, регион пережил "конкретный армагеддон".

В Сочи 27 ноября ливни повредили часть инфраструктуры во всех крупных районах города и на федеральной территории "Сириус", расположенной у границ Адлерского района.