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Песков заявил, что украинское общество дестабилизируется само
Общество
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Украинское общество само ослабло, но есть те, кто адекватно оценивает ситуацию, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на обвинения секретаря... ПРАЙМ, 27.11.2023
общество , новости, россия, украина, общество
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Украинское общество само ослабло, но есть те, кто адекватно оценивает ситуацию, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Так он ответил на обвинения секретаря СНБО Украины Алексея Данилова в адрес президента России Владимира Путина, который якобы поручил российским шпионам в рядах СБУ посеять хаос из-за отсутствия плана военных действий на ближайшее будущее.
"Общество на Украине само дестабилизируется. Там очень много разных точек зрения. И там есть те, кто понимает суть происходящего, есть те, кто сохраняет способность трезво мыслить", — пояснил пресс-секретарь.
Если Данилов имел в виду это, то это внутренние процессы, которые создало само общество, заключил Песков