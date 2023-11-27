МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Украинское общество само ослабло, но есть те, кто адекватно оценивает ситуацию, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков раскритиковал призыв спикера Рады к ущемлению прав русских

Так он ответил на обвинения секретаря СНБО Украины Алексея Данилова в адрес президента России Владимира Путина, который якобы поручил российским шпионам в рядах СБУ посеять хаос из-за отсутствия плана военных действий на ближайшее будущее.

"Общество на Украине само дестабилизируется. Там очень много разных точек зрения. И там есть те, кто понимает суть происходящего, есть те, кто сохраняет способность трезво мыслить", — пояснил пресс-секретарь.

Если Данилов имел в виду это, то это внутренние процессы, которые создало само общество, заключил Песков