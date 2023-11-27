МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин добрался на работу еще до начала снегопада в Москве, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В Москве цены на такси взлетели до максимума

"Президент добирался на работу, насколько я знаю, еще до начала снегопада. По-моему, до того, как все совсем завалило", — сказал пресс-секретарь президента России.

Поэтому, отметил он, глава государства ехал "не так тяжело, как остальные москвичи".

По словам пресс-секретаря главы государства, он, как и все москвичи, с трудом добирался на работу, однако, в Кремле опоздавших не было.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что в воскресенье вечером в Москве поднимется "черная" метель, порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду, за сутки может выпасть до 26,5 миллиметра осадков — 50 процентов от месячной нормы осадков. Высота снежного покрова в Москве достигла 22 сантиметров, что соответствует январским показателям, подчеркнул синоптик.