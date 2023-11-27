МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. В БРИКС представлены все "миры" многополярного мира, кроме западного, так как он не признает иные цивилизации, завил философ Александр Дугин. Лавров оценил переход ШОС и БРИКС на альтернативные платежные платформы

"Мы — один из миров, не единственный, а один из миров… Все миры присутствуют в БРИКС, кроме западной цивилизации. Почему Западной цивилизации нет в БРИКС? Потому что западная цивилизация не признает никаких цивилизаций", — рассказал философ в рамках международной сессии Всемирного Русского народного собора.

По словам Дугина, западное общество позиционирует себя как единственный и универсальный мир, в то время как все остальные стремятся стать его частью. Дугин отметил, что БРИКС может стать альтернативой Западу, так как именно в объединении сохраняется многополярный характер.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было объявлено решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года.