МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Скифское золото необходимо вернуть в Крым, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Скифское золото" может перейти к Украине, считает генпрокурор Нидерландов

"Оно принадлежит Крыму. Должно быть там", — ответил Песков журналистам на просьбу прокомментировать прибытие скифского золота на Украину.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, если Украина получит скифское золото, то оно непременно окажется в частных руках. Депутат Государственной Думы от Крымского региона Михаил Шеремет заявлял, что Киеву придется позаботиться о золотой коллекции, так как вернуть обратно ее придется в хорошем состоянии.

Ранее в музее Алларда Пирсона в Амстердаме подтвердили передачу коллекции скифского золота Украине. Грузовик с коллекцией прибыл на территорию Киево-Печерской лавры, где будет проведена его идентификация.

В 2013 году четыре крымских музея отправили выставку "Крым — золотой остров в Черном море" в Бонн и затем в Амстердам.

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году возник спор о возвращении коллекции. Апелляционный суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Украине, и это решение было подтверждено Верховным судом Нидерландов.