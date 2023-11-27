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https://1prime.ru/society/20231127/842384370.html
В Кремле призвали вернуть скифское золото в Крым
Общество
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Скифское золото необходимо вернуть в Крым, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Оно принадлежит Крыму. Должно быть там", — ответил Песков журналистам на... ПРАЙМ, 27.11.2023
общество , новости, золото, россия, украина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Скифское золото необходимо вернуть в Крым, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Оно принадлежит Крыму. Должно быть там", — ответил Песков журналистам на просьбу прокомментировать прибытие скифского золота на Украину.
По словам главы Крыма Сергея Аксенова, если Украина получит скифское золото, то оно непременно окажется в частных руках. Депутат Государственной Думы от Крымского региона Михаил Шеремет заявлял, что Киеву придется позаботиться о золотой коллекции, так как вернуть обратно ее придется в хорошем состоянии.
Ранее в музее Алларда Пирсона в Амстердаме подтвердили передачу коллекции скифского золота Украине. Грузовик с коллекцией прибыл на территорию Киево-Печерской лавры, где будет проведена его идентификация.
В 2013 году четыре крымских музея отправили выставку "Крым — золотой остров в Черном море" в Бонн и затем в Амстердам.
После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году возник спор о возвращении коллекции. Апелляционный суд Амстердама принял решение о передаче коллекции Украине, и это решение было подтверждено Верховным судом Нидерландов.