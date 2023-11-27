ХЕЛЬСИНКИ, 27 ноя — ПРАЙМ. Финляндия готовится к введению новых ограничений на границе с Россией из-за бесконтрольного прибытия граждан третьих стран, сообщил глава правительства Петтери Орпо. Финляндия прекратит прием просителей убежища на границе с Россией

"Мы вынуждены думать и готовить следующие шаги", — сообщил глава финского кабмина на пресс-конференции с главой кабмина Швеции Ульфом Кристерссоном.

Орпо не уточнил, когда будут введены новые ограничения, но отметил, что на восточной границе продолжается тревожная ситуация, и граждане третьих стран продолжают пытаться незаконно проникнуть в Финляндию.

С 25 ноября, когда на границе Финляндии, Евросоюза и России остался единственный, работающий четыре часа в сутки КПП — Райа-Йоосеппи — Лотта, в Финляндию прибыло 61 лицо, запросившее убежище.

Ранее финское правительство закрыло семь контрольно-пропускных пунктов на границе из-за неконтролируемого прибытия граждан третьих стран. Закрытие пунктов пропуска вызвало недовольство российской стороны, которая считает, что оно основано на русофобской позиции финских властей.

В России также отметила, что проблема с миграцией на европейских границах вызвана действиями США и их союзников, которые спровоцировали военные и межнациональные конфликты в разных странах.