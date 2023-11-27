МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Мэр Парижа Анн Идальго решила уйти из соцсети Х, назвав ее "гигантской всемирной канализацией". В Европарламенте извинились за пост в Х с российским Крымом

"Я приняла решение покинуть Twitter (бывшее название соцсети Х — ред.). Twitter… в последние годы стал впечатляющим инструментом для уничтожения наших демократий… Эта платформа стала гигантской всемирной канализацией", — заявила Идальго на странице в Х.

Мэр французской столицы также обвинила создателя интернет платформы американского предпринимателя Илона Маска в разжигании ненависти.

Ранее его уже критиковали за распространение антисемитских высказываний, вследствие чего Маск заявил о блокировке любого пользователя, кто опубликует слова с подобным содержанием.