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2023
https://1prime.ru/society/20231127/842385306.html
Мэр Парижа раскритиковала соцсеть Х и удалила свой аккаунт
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Мэр Парижа Анн Идальго решила уйти из соцсети Х, назвав ее "гигантской всемирной канализацией". "Я приняла решение покинуть Twitter (бывшее название соцсети Х — ред.). Twitter… в... ПРАЙМ, 27.11.2023
общество , новости, франция, соцсеть x
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Мэр Парижа Анн Идальго решила уйти из соцсети Х, назвав ее "гигантской всемирной канализацией".
"Я приняла решение покинуть Twitter (бывшее название соцсети Х — ред.). Twitter… в последние годы стал впечатляющим инструментом для уничтожения наших демократий… Эта платформа стала гигантской всемирной канализацией", — заявила Идальго на странице в Х.
Мэр французской столицы также обвинила создателя интернет платформы американского предпринимателя Илона Маска в разжигании ненависти.
Ранее его уже критиковали за распространение антисемитских высказываний, вследствие чего Маск заявил о блокировке любого пользователя, кто опубликует слова с подобным содержанием.