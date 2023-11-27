Медведев: США создают опасные патогены, по сути, речь о компонентах биооружия
МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Вашингтон продолжает разрабатывать опасные патогены, то есть компоненты биологического оружия, сообщил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
Он добавил, что масштабная сеть биолабораторий США на постсоветском пространстве угрожает национальным интересам России.
"Вашингтон продолжает реализацию военно-биологических программ, которые направлены на создание особо опасных искусственных патогенов и микроорганизмов. По сути, речь идет о получении компонентов биологического оружия", — заявил Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза России по противодействию угрозам биологической безопасности.
Ответом на эти угрозы, по его словам, являются действенные меры по линии правительственных структур и специальных служб.
Зампредседателя Совбеза указал, что нужно также развивать контроль за исследовательской деятельностью в этих биолабораториях ради обеспечения биологической безопасности в мире.
В России осуществляют научно-технические программы в области экологии, климатических изменений, развития сельского хозяйства, генетических технологий, разрабатываются или уже утверждены инновационные проекты в сфере климата, энергетики, фармацевтики, медицины, подытожил Медведев.
https://1prime.ru/society/20231127/842385770.html