МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Вашингтон продолжает разрабатывать опасные патогены, то есть компоненты биологического оружия, сообщил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. В США предрекли России новые приобретения

Он добавил, что масштабная сеть биолабораторий США на постсоветском пространстве угрожает национальным интересам России.

"Вашингтон продолжает реализацию военно-биологических программ, которые направлены на создание особо опасных искусственных патогенов и микроорганизмов. По сути, речь идет о получении компонентов биологического оружия", — заявил Медведев на заседании межведомственной комиссии Совбеза России по противодействию угрозам биологической безопасности.

Ответом на эти угрозы, по его словам, являются действенные меры по линии правительственных структур и специальных служб.

Зампредседателя Совбеза указал, что нужно также развивать контроль за исследовательской деятельностью в этих биолабораториях ради обеспечения биологической безопасности в мире.

В России осуществляют научно-технические программы в области экологии, климатических изменений, развития сельского хозяйства, генетических технологий, разрабатываются или уже утверждены инновационные проекты в сфере климата, энергетики, фармацевтики, медицины, подытожил Медведев.