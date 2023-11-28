МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. В МЧС России сообщили о полном восстановлении энергоснабжения в Краснодарском крае и Крыму. Минэнерго рассчитывает вскоре полностью восстановить энергоснабжение на юге

"Полностью восстановлено энергоснабжение в Краснодарском крае и теплоснабжение в Республике Крым. В Ростовской области вода сошла, подтопленных населенных пунктов нет, на месте проводится работа оценочных комиссий", — говорится в сообщении.

Кроме того, как сообщается, из зон подтоплений Южного федерального округа эвакуированы 995 человек, в том числе 179 детей. В пунктах временного размещения находится 91 человек, остальные пострадавшие предпочли остаться у родственников.

В ведомстве уточнили, что в Крыму, ДНР, Краснодарском крае и Севастополе остаются подтопленными 324 жилых дома, 100 гостевых домов, первые этажи и подвалы пяти многоквартирных домов и 503 приусадебных участка.

Ранее Минэнерго заявляло, что за 2-3 планируется полностью восстановить энергоснабжение на юге России после прошедшего шторма с ливнями и ветром ураганной силы. Сообщалось, что множество крымских сел обесточены, а также фиксировались повреждения газопроводов.