МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. На Западе возненавидели президента России Владимира Путина за то, что он разрушил западную стратегию расчленения страны ради добычи ее громадных ресурсов, заявил глава Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. Во Франции призвали Запад начать переговоры с Россией

"Почему такая ненависть к нам и лично к нашему лидеру? Потому что он сломал то, что они строили десятилетиями. Они нас уже поделили полностью, абсолютно, как с Югославией, и уже делили ресурсы", — отметил Ковальчук.

Эксперт подчеркнул, что для Запада Россия всегда представлялась источником ресурсов для собственного развития, а ее территорию они рассматривали как место для обслуживания своих интересов.

Запад уже разделил Россию и ее ресурсы, но вмешательство Путина изменило ситуацию, вызвав у недоброжелателей глубокую ненависть, заключил эксперт.