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https://1prime.ru/society/20231128/842390310.html
Эксперт раскрыл, за что Запад ненавидит Путина
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На Западе возненавидели президента России Владимира Путина за то, что он разрушил западную стратегию расчленения страны ради добычи ее громадных ресурсов, заявил глава... ПРАЙМ, 28.11.2023
общество , новости, в мире, россия, запад, ресурсы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. На Западе возненавидели президента России Владимира Путина за то, что он разрушил западную стратегию расчленения страны ради добычи ее громадных ресурсов, заявил глава Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
"Почему такая ненависть к нам и лично к нашему лидеру? Потому что он сломал то, что они строили десятилетиями. Они нас уже поделили полностью, абсолютно, как с Югославией, и уже делили ресурсы", — отметил Ковальчук.
Эксперт подчеркнул, что для Запада Россия всегда представлялась источником ресурсов для собственного развития, а ее территорию они рассматривали как место для обслуживания своих интересов.
Запад уже разделил Россию и ее ресурсы, но вмешательство Путина изменило ситуацию, вызвав у недоброжелателей глубокую ненависть, заключил эксперт.