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Западу не нужен мир на Украине, заявила Захарова
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Именно Запад запретил украинским властям вести мирные переговоры с Россией весной 2022 года, потому что ему не нужен мирный путь решения конфликта, заявила официальный... ПРАЙМ, 28.11.2023
общество , новости, россия, украина, запад
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Именно Запад запретил украинским властям вести мирные переговоры с Россией весной 2022 года, потому что ему не нужен мирный путь решения конфликта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Весной 2022 года Киев запросил переговоры с РФ, на что Россия дала свое согласие и начала вести в ответ на просьбу эти переговоры. И именно Запад, именно Вашингтон, именно Лондон заблокировали, буквально запретили Киеву вести переговоры с нашей страной", — отметила дипломат в интервью RT.
По словам Захаровой, западные страны настояли на ведении боевых действий, так как мирные переговоры в их интересы не входят.
Ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.