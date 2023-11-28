МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Именно Запад запретил украинским властям вести мирные переговоры с Россией весной 2022 года, потому что ему не нужен мирный путь решения конфликта, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Захарова прокомментировала видео, где Сунак "не умеет" работать с молотком

"Весной 2022 года Киев запросил переговоры с РФ, на что Россия дала свое согласие и начала вести в ответ на просьбу эти переговоры. И именно Запад, именно Вашингтон, именно Лондон заблокировали, буквально запретили Киеву вести переговоры с нашей страной", — отметила дипломат в интервью RT.

По словам Захаровой, западные страны настояли на ведении боевых действий, так как мирные переговоры в их интересы не входят.

Ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.