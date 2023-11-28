МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Совет Федерации официально объявит о начале президентской кампании 13 декабря, рассказал лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов. Памфилова рассказала о желающих сорвать выборы в России "за копейки"

"По моим данным, 13 декабря Совет Федерации официально объявит начало президентской выборной кампании", — сказал он журналистам.

Ранее поступила информация, что Совет Федерации на заседании 13 декабря объявит дату президентских выборов. Предположительно, они начнутся 17 марта следующего года.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что президент Владимир Путин пока не делал никаких заявлений относительно своего участия в президентской гонке.