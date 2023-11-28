2023-11-28T13:08:00+03:00
2023-11-28T13:13:37+03:00
2023-11-28T13:08:00+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20231128/842392253.html
Совет Федерации объявит о начале президентской кампании 13 декабря
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Совет Федерации официально объявит о начале президентской кампании 13 декабря, рассказал лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов. "По моим данным, 13 декабря Совет Федерации... ПРАЙМ, 28.11.2023
общество , новости, россия, президентские выборы
https://cdnn.1prime.ru/images/83900/20/839002012.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83900/20/839002012.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83900/20/839002007.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83900/20/839002007.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83900/20/839002004.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83900/20/839002004.jpg
https://1prime.ru/society/20231121/842322852.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Совет Федерации официально объявит о начале президентской кампании 13 декабря, рассказал лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов.
"По моим данным, 13 декабря Совет Федерации официально объявит начало президентской выборной кампании", — сказал он журналистам.
Ранее поступила информация, что Совет Федерации на заседании 13 декабря объявит дату президентских выборов. Предположительно, они начнутся 17 марта следующего года.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что президент Владимир Путин пока не делал никаких заявлений относительно своего участия в президентской гонке.