МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. "Красная поляна" первая среди курортов в горном кластере Сочи открыла сезон катания на лыжах, так как снег выпал уже в середине октября, рассказали в пресс-службе курорта. В Сочи спрогнозировали высокий турпоток на горнолыжные курорты

"Две недели назад на Красной Поляне начались снегопады, и сейчас на верхних отметках снежный покров уже достигает более одного метра, что позволяет открыть трассы для катания", — говорится в сообщении.

Уточняется, что туристы смогут начать кататься уже в грядущую пятницу, 1 декабря. В их распоряжении будут "синие" и "красные" трассы в горной долине Цирк-2. Маршрутов планируется открыть четыре: Первый снег, Цирк-2, Аибга и Восточный Цирк-2 с отметки 2300 до 2050 метров.

Также в пресс-службе отметили, что всего в этом сезоне лыжникам и сноубордистам будет доступно 30 километров трасс, восемь зон для фрирайда, пять километров вечернего катания и три сноупарка со снежными фигурами и стрит-линиями, а также 13 подъемников от отметки 540 до 2300 метров над уровнем моря.

В этом году "Красная поляна" предлагает туристам несколько разных тарифов: многодневный, для новичков и детей.

Курорт "Красная Поляна", ранее носивший название "Горки Город", является всесезонным "городом-курортом" с одноименной игорной зоной в селе Эстосадок города Сочи.