МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Свыше половины россиян выступили против создания министерства счастья, за появление новой структуры выступили 29 процентов респондентов, следует из опроса ВЦИОМ. Россияне хотят больше отдыхать в Новый год, показал опрос

С соответствующей инициативой выступала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Согласно ее предложению, министерство будет проверять, сделает ли тот или иной законопроект людей счастливыми.

ВЦИОМ провел телефонный опрос 18 ноября, участие в нем приняли 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.

Директор ВЦИОМ-Консалтинг Алексей Верижников отметил, что 56 процентов респондентов выступили против создания "министерства счастья", 23 процента — за, 21 процент опрошенных затруднился с ответом. Те, кто поддержал идею, указывали на недостаток счастья и позитивных эмоций. Противники "министерства счастья" ссылались на появление большего числа чиновников, бюрократию, нецелесообразность такого ведомства и необходимость заниматься другими проблемами, а также на простую невозможность сделать всех счастливыми.

По словам Верижникова, основной проблемой инициативы является вопрос экспертизы.

"Существует ли методология, которая позволяет определить "объем генерации счастья" от законопроекта, проходящего слушания? Тем более что многие законопроекты "сухие" по названию и наполнению, с "счастьем" в той или иной версии интерпретации этого слова напрямую не ассоциируются", — пояснил он.