МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Народ Украины и преступную власть Киева следует разделять, российская армия несет в страну мир и освобождение, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Володин назвал последствия закрытия КПП на границы с Россией для Финляндии

"Когда речь идет об Украине, надо отделять народ Украины и преступную власть. Мы боремся против нацистов, мы боремся против преступной власти. А мирные граждане, которые проживают на Украине, должны понимать, что с нашими солдатами идет освобождение, идет мир, согласие, свобода на территорию нашей братской страны, соседней страны", — сказал он.

Кроме того, политик сообщил, что российские солдаты "планомерно теснят нацистов" и входят на новые рубежи.

Володин поблагодарил лидеров политических фракций за работу по консолидации российского общества, призвав делать все для обеспечения победы.

Спикер ГД заключил, что представителям всех партий нужно объединиться для достижения общих целей и задач, которые для развития страны утвердил президент России Владимир Путин.

Россия начала СВО 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".