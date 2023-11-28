2023-11-28T17:03:21+03:00
2023-11-28T17:03:21+03:00
2023-11-28T17:03:21+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20231128/842397398.html
Без сильной России стабильный миропорядок невозможен, заявил Путин
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Без сильной и суверенной России невозможен прочный стабильный миропорядок, заявил на Всемирном русском народном соборе президент России Владимир Путин. "Именно наша страна... ПРАЙМ, 28.11.2023
право, общество , новости, россия, запад, владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/84239/67/842396772.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84239/67/842396772.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84239/67/842396771.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84239/67/842396771.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84239/67/842396759.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84239/67/842396759.jpg
https://1prime.ru/society/20231128/842397276.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Без сильной и суверенной России невозможен прочный стабильный миропорядок, заявил на Всемирном русском народном соборе президент России Владимир Путин.
"Именно наша страна преградила путь тем, кто претендует на мировое господство, на свою исключительность", — сказал Путин.
Он подчеркнул, что Западу не нужна такая многонациональная страна, как Россия, и против нее запущены все формы русофобии и расизма.
"Сегодня официальной идеологией западных правящих элит стали русофобия и другие формы расизма, направленные против всех народов России. Западу не нужна такая многонациональная страна. Наше многообразие и единство культур не укладывается в головах западных расистов и колонизаторов", — отметил он.
По мнению Путина, именно по причине того, что в западную систему тотального обезличения, разобщения и подавления, против страны запустили "старую шарманку, что Россия — тюрьма народов, а русские — народ рабов".
"Слышали это много раз на протяжении веков", — добавил Путин.