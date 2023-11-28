МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Без сильной и суверенной России невозможен прочный стабильный миропорядок, заявил на Всемирном русском народном соборе президент России Владимир Путин. Путин оценил национально-освободительный характер битвы РФ за суверенитет

"Именно наша страна преградила путь тем, кто претендует на мировое господство, на свою исключительность", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что Западу не нужна такая многонациональная страна, как Россия, и против нее запущены все формы русофобии и расизма.

"Сегодня официальной идеологией западных правящих элит стали русофобия и другие формы расизма, направленные против всех народов России. Западу не нужна такая многонациональная страна. Наше многообразие и единство культур не укладывается в головах западных расистов и колонизаторов", — отметил он.

По мнению Путина, именно по причине того, что в западную систему тотального обезличения, разобщения и подавления, против страны запустили "старую шарманку, что Россия — тюрьма народов, а русские — народ рабов".

"Слышали это много раз на протяжении веков", — добавил Путин.