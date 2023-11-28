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Россию хотят расчленить и разграбить, заявил Путин
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Россию хотят расчленить и разграбить, если не силой, то через смуту, заявил президент России Владимир Путин. Российский лидер 28 ноября выступил на Всемирном русском народном... ПРАЙМ, 28.11.2023
общество , новости, россия, владимир путин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Россию хотят расчленить и разграбить, если не силой, то через смуту, заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер 28 ноября выступил на Всемирном русском народном соборе.
"Россию оказывается сегодня нужно деколонизировать, а на самом деле, что им нужно? На самом деле нужно расчленить и разграбить Россию. Не получается силой? Тогда нужно посеять смуту", — сказал глава государства.
Ранее глава Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук заявлял, что Запад возненавидел Путина за то, что он сломал стратегию расчленения России. По его словам, западные государства разделили страну, как Югославию, но вмешательство российского лидера изменило ситуацию.