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Губернатор Калининградской области предложил ввести "карту русского"
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил ввести "карту русского" как меру поддержки желающим вернуться в страну и готов в возглавляемом регионе принять такие... ПРАЙМ, 28.11.2023
право, общество , новости, россия, антон алиханов, карта русского
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил ввести "карту русского" как меру поддержки желающим вернуться в страну и готов в возглавляемом регионе принять такие меры уже в 2024 году.
"Все, наверно, знают про "карту поляка". Мы считаем, что подобного рода механизм как "карта соотечественника" — программа мягкой репатриации и поддержки бывших соотечественников за рубежом — мог быть применим", — сказал он.
Алиханов отметил, что в последнее время поступает много запросов от бывших соотечественников из стран Прибалтики и Евросоюза по возвращению на родину и работе на российском рынке.
На примере Калининградской области Алиханов рассказал, что такой механизм был бы полезен при подборе персонала на строящийся завод "Росатома" по производству литий-ионных батарей.
"Мы не хотим конкурировать за трудовые ресурсы с другими регионами, но и привлекать наших бывших соотечественников. Из той же Германии много запросов, и из Прибалтики", — добавил он.