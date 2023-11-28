МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил ввести "карту русского" как меру поддержки желающим вернуться в страну и готов в возглавляемом регионе принять такие меры уже в 2024 году. Минсельхоз заявил о дефиците кадров в российском АПК

"Все, наверно, знают про "карту поляка". Мы считаем, что подобного рода механизм как "карта соотечественника" — программа мягкой репатриации и поддержки бывших соотечественников за рубежом — мог быть применим", — сказал он.

Алиханов отметил, что в последнее время поступает много запросов от бывших соотечественников из стран Прибалтики и Евросоюза по возвращению на родину и работе на российском рынке.

На примере Калининградской области Алиханов рассказал, что такой механизм был бы полезен при подборе персонала на строящийся завод "Росатома" по производству литий-ионных батарей.

"Мы не хотим конкурировать за трудовые ресурсы с другими регионами, но и привлекать наших бывших соотечественников. Из той же Германии много запросов, и из Прибалтики", — добавил он.