МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Мир с Украиной возможен только при полном выполнении целей и задач СВО, заявил глава российской делегации на переговорах с Украиной весной 2022 года Владимир Мединский.

Он отметил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров и не ставила перед собой цель завоевания Украины.

Мединский выразил уверенность, что при подписании Киевом мирного договора весной 2022 года, Зеленский спас бы сотни тысяч жизней своих солдат, однако прибывшие тогда же премьер Великобритании Борис Джонсон, а также главы Госдепа и Пентагона, "не рекомендовали подписывать мирный договор".

"Требование нейтралитета Украины и невступления в НАТО было очень важным, но я подчеркну, что помимо этого было безусловным требованием с нашей стороны признание российского суверенитета над Крымом", — сказал Мединский журналистам.

Мединский напомнил, что Владимир Зеленский не хочет мира, и именно он подписал закон, запрещающий переговоры с Россией.

На прошлой неделе глава фракции Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершится еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны.