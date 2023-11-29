СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя — ПРАЙМ. Намерение властей Киева переименовать города в Крыму является профанацией и популизмом, считает представитель Крымской межнациональной миссии, крымскотатарский общественный деятель Заур Смирнов. На Украине хотят переименовать города в российском Крыму

"Любые инициативы Киева в отношении Крыма не более чем дешевый популизм и профанация, не имеющие ничего общего с реальностью", — рассказал он РИА Новости.

Как заявляет Смирнов, за все время пребывания Крыма в составе Украины крымские татары успели испытать на себе весь негатив украинской национальной политики. Он уточнил, что это касалось прав на реабилитацию и восстановление исторической справедливости, ущемления прав на сохранение и развитие культуры, языка и духовности.

Смирнов резюмировал, что только будучи в составе России все права крымских татар и других проживающих на полуострове народов защищены законом.

Ранее министерство реинтеграции Украины написало в своем Telegram-канале, что украинские власти хотят переименовать города российского Крыма в рамках политики "деколонизации". Отмечается, что это касается топонимов, которые имеют тюркское происхождение или исторические крымскотатарские наименования.