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"Коммунисты России" предложили иноагентам необычную работу
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Партия "Коммунисты России" обратилась к Государственной Думе с инициативой привлечь иноагентов к уборке снега в больших городах, сообщил агентству РИА Новости председатель ЦК... ПРАЙМ, 29.11.2023
общество , новости, россия, иноагенты, снегопад
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Партия "Коммунисты России" обратилась к Государственной Думе с инициативой привлечь иноагентов к уборке снега в больших городах, сообщил агентству РИА Новости председатель ЦК партии Сергей Малинкович.
"Сейчас сильные снегопады в Москве, в Петербурге, в других городах. Структуры ЖКХ не всегда справляются, автомобилистам и прохожим тяжело, пробки, заторы, улицы стоят. Необходимо внести оптимальные изменения в законодательство об иноагентах, чтобы в такие дни этим господам участковые инспектора полиции выдавали лопаты и под конвоем сопровождали на расчистку улиц, как это делали большевики с бывшей аристократией в двадцатые годы", — заметил Малинкович.
По словам председателя партии, иноагенты должны "поработать на благо общества" и осознать значение тяжелого физического труда.
Малинкович также указал на то, что иностранные агенты иногда избегают ответственности за свое поведение, поэтому у них не должно быть возможности отказаться от расчистки улиц от снега. Партия уже направила свои предложения в Государственную Думу и надеется, что они будут приняты до конца этой зимы.