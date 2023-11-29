МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Партия "Коммунисты России" обратилась к Государственной Думе с инициативой привлечь иноагентов к уборке снега в больших городах, сообщил агентству РИА Новости председатель ЦК партии Сергей Малинкович. Россиянам рассказали, в какие сроки коммунальщики должны убрать снег

"Сейчас сильные снегопады в Москве, в Петербурге, в других городах. Структуры ЖКХ не всегда справляются, автомобилистам и прохожим тяжело, пробки, заторы, улицы стоят. Необходимо внести оптимальные изменения в законодательство об иноагентах, чтобы в такие дни этим господам участковые инспектора полиции выдавали лопаты и под конвоем сопровождали на расчистку улиц, как это делали большевики с бывшей аристократией в двадцатые годы", — заметил Малинкович.

По словам председателя партии, иноагенты должны "поработать на благо общества" и осознать значение тяжелого физического труда.

Малинкович также указал на то, что иностранные агенты иногда избегают ответственности за свое поведение, поэтому у них не должно быть возможности отказаться от расчистки улиц от снега. Партия уже направила свои предложения в Государственную Думу и надеется, что они будут приняты до конца этой зимы.