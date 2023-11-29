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2023
https://1prime.ru/society/20231129/842402894.html
В Крыму подсчитали ущерб от шторма
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Ущерб, который шторм нанес инфраструктуре Крыма, превысил 1,3 миллиарда рублей, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. Ранее на полуостров пришел... ПРАЙМ, 29.11.2023
общество , финансы, новости, крым, шторм, ущерб
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя — ПРАЙМ. Ущерб, который шторм нанес инфраструктуре Крыма, превысил 1,3 миллиарда рублей, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее на полуостров пришел средиземноморский циклон, ливни и ветер повредили электроснабжение, газопроводы, а также подтопили дороги. Как заявлял Константинов, регион пережил "конкретный армагеддон".
"По состоянию на текущее время, в соответствии с информацией исполнительных органов, уже подтвердился ущерб в размере 1 миллиард 349 миллионов 27 тысяч 825 рублей", — сказал глава парламента региона.
По словам Косачева, оценка ущерба продолжается.