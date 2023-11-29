СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя — ПРАЙМ. Ущерб, который шторм нанес инфраструктуре Крыма, превысил 1,3 миллиарда рублей, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. Путину доложили о масштабах разрушений в Крыму

Ранее на полуостров пришел средиземноморский циклон, ливни и ветер повредили электроснабжение, газопроводы, а также подтопили дороги. Как заявлял Константинов, регион пережил "конкретный армагеддон".

"По состоянию на текущее время, в соответствии с информацией исполнительных органов, уже подтвердился ущерб в размере 1 миллиард 349 миллионов 27 тысяч 825 рублей", — сказал глава парламента региона.

По словам Косачева, оценка ущерба продолжается.