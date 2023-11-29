МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Некоторые украинские чиновники тайно мечтают об очередных Минских соглашениях, однако Россия может не согласиться на такой шаг, написал бывший помощник президента России Владислав Сурков в статье "Сумерки на хуторе". Украина как прикрытие: Европа на пороге нового передела земель

По словам Суркова, у руководства Украины нет четкого плана дальнейших действий. "Одни киевские верхи утверждают, что у них есть план войны, другие, что его нет. Поручается вернуть мобилизованных домой, а кем их заменить, не указывается", — написал Сурков.

"Многие на Банковой тайком мечтают о Минске-3. Зря. И Минска-3 не будет. Россия давно уже не посредник, терпеливо разбирающий соседскую склоку. Россия теперь нетерпеливый участник большой борьбы, который возьмет свое. Разумейте, языцы", — заявил политик.

Сурков заключил, что следующий год станет годом деградации и дезорганизации украинского подставного "государства".

Минские соглашения были заключены в 2014-2015 годах представителями ОБСЕ, Украины и России. Документы предполагали урегулирование кризиса на Донбассе. прекращение огня, обмен пленными, закрепление за ДНР и ЛНР статуса особых областей и другие меры.

Позднее экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявляла, что Минские соглашения дали Украине время на развитие, а также позволили Западу оказать стране поддержку.