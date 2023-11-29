МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Молдавский народ устал от действий правящей партии и оправданий президента страны Майи Санду, написала на своей странице в Instagram* бывшая глава Гагаузии Ирина Влах. Захарова раскритиковала решение Молдавии присоединиться к санкциям

"Госпожа Санду, Молдова устала от ваших оправданий. Народ ждет от вас, чтобы вы ушли и забрали с собой своих неучей, правящих страной", — обратилась она.

По мнению политика, правящая партия "Действие и солидарность" при всех возможностях преобразить жизнь в стране лишь продолжала обвинять во всех грехах Россию и пророссийскую оппозицию.

Ранее оппозиционная партия "Шанс" призвала власти страны уйти в отставку, заявив, что экономика Молдавии погрузилась в рецессию, живя за счет кредитов.

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