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В Молдавии заявили об усталости от президента Санду
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Молдавский народ устал от действий правящей партии и оправданий президента страны Майи Санду, написала на своей странице в Instagram* бывшая глава Гагаузии Ирина Влах. "Госпожа... ПРАЙМ, 29.11.2023
медиа, общество , бизнес, новости, в мире, молдавия, майя санду, усталость
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Молдавский народ устал от действий правящей партии и оправданий президента страны Майи Санду, написала на своей странице в Instagram* бывшая глава Гагаузии Ирина Влах.
"Госпожа Санду, Молдова устала от ваших оправданий. Народ ждет от вас, чтобы вы ушли и забрали с собой своих неучей, правящих страной", — обратилась она.
По мнению политика, правящая партия "Действие и солидарность" при всех возможностях преобразить жизнь в стране лишь продолжала обвинять во всех грехах Россию и пророссийскую оппозицию.
Ранее оппозиционная партия "Шанс" призвала власти страны уйти в отставку, заявив, что экономика Молдавии погрузилась в рецессию, живя за счет кредитов.
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