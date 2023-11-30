МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Борьбу с круглосуточной продажей алкоголя заведениями общественного питания на первых этажах жилых домов следует начинать с регулирования работы комиссий, выдающих лицензии на такую продажу, заявил председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО), омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов. Володин призвал запретить "наливайкам" продавать алкоголь ночью

"С "наливайками" однозначно нужно бороться, и позиция федерации ровно такая же, но добросовестные рестораны в этой борьбе не должны страдать. Если взять Москву, то любое заведение получает лицензию только после осмотра комиссии, которая с камерами на груди, имея всё сопутствующее, приходит в заведение", — заметил Миронов.

Омбудсмен также подчеркнул, что именно комиссия должна выявлять подобные заведения, поэтому регионам нужно самостоятельно разобраться с комиссиями и наказать тех, кто выдал "наливайкам" лицензию.

Ранее Министерство финансов России выступило против инициативы наделить регионы правом самостоятельно определять время работы общепита, указывая на то, что местным властям уже достаточно инструментов для контроля за точками общественного питания.

Министерство финансов России заявило, что новые ограничения и запреты следует вводить только после оценки соотношения количества нарушителей и добросовестных участников рынка. Миронов отметил, что комиссии, выдающие лицензии, были созданы исполнительной властью и именно она должна нести ответственность за их работу.