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Песков раскритиковал решение Болгарии не допускать пролет борта с Захаровой
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Решение болгарской стороны запретить пролет правительственного борта с официальным представителем МИД России Марией Захаровой в Северную Македонию абсолютно абсурдно, заявил... ПРАЙМ, 30.11.2023
общество , новости, россия, мид
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Решение болгарской стороны запретить пролет правительственного борта с официальным представителем МИД России Марией Захаровой в Северную Македонию абсолютно абсурдно, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Безусловно, подобную позицию болгарских властей вряд ли можно чем-то объяснить. Она не укладывается ни в какие рамки. Она абсолютно абсурдна, можно даже сказать, глупа", — отметил пресс-секретарь президента России.
Песков призвал власти Болгарии попытаться из последних сил сохранять трезвость в принимаемых решениях.
Борт главы МИД России Сергея Лаврова в ночь на четверг, 30 ноября, прибыл в Северную Македонию, он пролетел через Грецию. Изначально планировалось, что маршрут пройдет через Болгарию. Как позднее пояснили РИА Новости, София разрешила пролет только министра, о пересечении воздушного пространства пресс-секретарем российского МИД речи не шло.
Глава МИД России Сергей Лавров примет участие в заседании глав МИД ОБСЕ в Скопье.