МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Решение болгарской стороны запретить пролет правительственного борта с официальным представителем МИД России Марией Захаровой в Северную Македонию абсолютно абсурдно, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой

Захарова назвала незаконным запрет Болгарии на пролет самолета

"Безусловно, подобную позицию болгарских властей вряд ли можно чем-то объяснить. Она не укладывается ни в какие рамки. Она абсолютно абсурдна, можно даже сказать, глупа", — отметил пресс-секретарь президента России.

Песков призвал власти Болгарии попытаться из последних сил сохранять трезвость в принимаемых решениях.

Борт главы МИД России Сергея Лаврова в ночь на четверг, 30 ноября, прибыл в Северную Македонию, он пролетел через Грецию. Изначально планировалось, что маршрут пройдет через Болгарию. Как позднее пояснили РИА Новости, София разрешила пролет только министра, о пересечении воздушного пространства пресс-секретарем российского МИД речи не шло.

Глава МИД России Сергей Лавров примет участие в заседании глав МИД ОБСЕ в Скопье.