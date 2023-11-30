МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Решение болгарской стороны запретить пролет правительственного борта с официальным представителем МИД России Марией Захаровой в Северную Македонию абсолютно абсурдно, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Захарова назвала незаконным запрет Болгарии на пролет самолета

"Безусловно, подобную позицию болгарских властей вряд ли можно чем-то объяснить. Она не укладывается ни в какие рамки. Она абсолютно абсурдна, можно даже сказать, глупа", — отметил пресс-секретарь президента России.

Песков призвал власти Болгарии попытаться из последних сил сохранять трезвость в принимаемых решениях.

Борт главы МИД России Сергея Лаврова в ночь на четверг, 30 ноября, прибыл в Северную Македонию, он пролетел через Грецию. Изначально планировалось, что маршрут пройдет через Болгарию. Как позднее пояснили РИА Новости, София разрешила пролет только министра, о пересечении воздушного пространства пресс-секретарем российского МИД речи не шло.

Глава МИД России Сергей Лавров примет участие в заседании глав МИД ОБСЕ в Скопье.