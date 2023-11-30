МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Возврат Донбасса в состав Украины будет даже более трудным, чем Крыма, заявил Владимир Зеленский в ходе встречи со студентами в Николаеве. Зеленский рассказал, что его тревожит в международной обстановке

"Будет сложнее с Донбассом. Я считаю, что территории возвращаются с людьми. Если люди не хотят, будет очень-очень сложно. Я считаю, Донбасс вернуть ментально сложнее, потому что <…> десять лет были постоянные боевые действия. <…> Значит, что в той или иной семье в Донбассе не все вернулись", — пояснил он.

Зеленский рассказал, что партнеры говорили ему о невозможности вернуть Крым и сложности возврата Донбасса.

"А по моему мнению, если мы говорим о людях, все равно территории возвращаются с людьми, если люди не хотят — будет очень сложно", — повторил Зеленский.

Президент России Владимир Путин не раз заявлял, что военные действия на Украине начались в 2014 году, когда "западные страны, выступив гарантом договоренностей между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, забыли про свои гарантии буквально через пару дней", а также поспособствовали госперевороту.

Путин также неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своих территориях. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.

Вместе с тем в Кремле указывали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сегодня не существует, при этом абсолютным приоритетом для Российской Федерации остается достижение целей спецоперации, которое пока возможно только военным путем.