ХЕЛЬСИНКИ, 30 ноя — ПРАЙМ. Погранслужба Финляндии поставила двойные заграждения на границе с Россией, сообщила общественная медиакомпания Yle. В Эстонии призвали жителей страны не посещать Росиию

Финляндия полностью закрыла границу с Россией с 30 ноября, мера будет действовать две недели.

"На границе установили двойные заграждения. <…> Сейчас пограничные пункты закрыты. На государственной границе, а также внутри страны установлены заграждения", — процитировала Yle слова заместителя командующего Пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юкки Луккари.

Он также добавил, что если люди прибудут, то их направят туда, где они смогут попасть в страну легальным путем, а если к закрытым КПП продолжат прибывать мигранты, пограничники "будут действовать как службы правопорядка".