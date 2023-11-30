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Финляндия усилила заграждения на границе с Россией, сообщили СМИ
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Погранслужба Финляндии поставила двойные заграждения на границе с Россией, сообщила общественная медиакомпания Yle. Финляндия полностью закрыла границу с Россией с 30 ноября, мера... ПРАЙМ, 30.11.2023
общество , транспорт, бизнес, новости, россия, финляндия, российско-финская граница
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ХЕЛЬСИНКИ, 30 ноя — ПРАЙМ. Погранслужба Финляндии поставила двойные заграждения на границе с Россией, сообщила общественная медиакомпания Yle.
Финляндия полностью закрыла границу с Россией с 30 ноября, мера будет действовать две недели.
"На границе установили двойные заграждения. <…> Сейчас пограничные пункты закрыты. На государственной границе, а также внутри страны установлены заграждения", — процитировала Yle слова заместителя командующего Пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юкки Луккари.
Он также добавил, что если люди прибудут, то их направят туда, где они смогут попасть в страну легальным путем, а если к закрытым КПП продолжат прибывать мигранты, пограничники "будут действовать как службы правопорядка".