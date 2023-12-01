МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Израильские спецслужбы планируют ликвидацию лидеров палестинского движения ХАМАС по всему миру после окончания войны в Газе, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на израильских чиновников. Армия Израиля заявила о возобновлении боевых действий против ХАМАС

Ранее премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что поручил службе внешней разведки "Моссад" действовать против лидеров ХАМАС по всему миру.

"Израильские спецслужбы готовятся убивать руководителей ХАМАС по всему миру, когда война в секторе Газа закончится, создавая условия для многолетней кампании по поиску боевиков, ответственных за массовые убийства 7 октября", — сообщает газета, ссылаясь на неназванных израильских чиновников.

По данным Wall Street Journal, готовятся планы по выслеживанию лидеров ХАМАС, находящихся в Ливане, Турции и Катаре, ведется подготовка захвата и ликвидации руководителей движения в Газе.

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентной атаке более чем тремя тысячами ракет со стороны сектора Газа. Кроме того, сообщалось, что ХАМАС объявил о начале операции "Потоп Аль-Аксы" и после ракетных ударов проник в приграничные районы Израиля. На следующий день, 8 октября, Военно-политический кабинет Израиля ввел в действие "пункт 40" Основного закона о правительстве, что означало переход страны в состояние войны.

Конфликт Палестины и Израиля связан с территориальными претензиями, многие годы является очагом напряженности на Ближнем Востоке. В 1947 году ООН приняла резолюцию №181, предполагавшую прекращение мандата Великобритании в Палестине и раздел восточной страны на еврейскую и арабскую. Власти арабских государств отвергли план ООН, назвав его катастрофой. В 1948 году после Арабо-израильской войны было провозглашено создание Государства Израиль, а Палестину так и не сформировали. В результате началась серия вооруженных конфликтов за территории.