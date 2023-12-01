СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек — ПРАЙМ. В Крыму в результате прошедшего шторма погибли пять человек, а 12 пострадали, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Крым пережил "конкретный" армагеддон", заявил Константинов

"В результате стихии пострадали 12 человек. К сожалению, 5 человек погибли", — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Ранее поступали сведения о четырех пострадавших и одном погибшем в результате разбушевавшейся стихии.

Ранее на полуостров Крым пришел средиземноморский циклон, ливни и ветер повредили электроснабжение, газопроводы, а также подтопили дороги. Как заявлял глава крымского парламента Владимир Константинов, регион пережил "конкретный армагеддон".

В Сочи 27 ноября ливни повредили часть инфраструктуры во всех крупных районах города и на федеральной территории "Сириус", расположенной у границ Адлерского района.