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2023
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В Крыму увеличилось число погибших и пострадавших из-за шторма
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В Крыму в результате прошедшего шторма погибли пять человек, а 12 пострадали, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. "В результате стихии пострадали 12 человек. К сожалению, 5... ПРАЙМ, 01.12.2023
общество , новости, россия, крым, шторм
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек — ПРАЙМ. В Крыму в результате прошедшего шторма погибли пять человек, а 12 пострадали, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"В результате стихии пострадали 12 человек. К сожалению, 5 человек погибли", — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Ранее поступали сведения о четырех пострадавших и одном погибшем в результате разбушевавшейся стихии.
Ранее на полуостров Крым пришел средиземноморский циклон, ливни и ветер повредили электроснабжение, газопроводы, а также подтопили дороги. Как заявлял глава крымского парламента Владимир Константинов, регион пережил "конкретный армагеддон".
В Сочи 27 ноября ливни повредили часть инфраструктуры во всех крупных районах города и на федеральной территории "Сириус", расположенной у границ Адлерского района.