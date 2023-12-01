СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек — ПРАЙМ. Одной из причин произошедшей трагедии майдана на Украине стал обман, считает советник Генпрокурора России, экс-депутат Госдумы от крымского региона Наталья Поклонская. Назван закон, который боится подписать Зеленский

Десять лет назад, 21 ноября 2013 года, главную площадь Киева — майдан Незалежности — сразу после заявления правительства страны о приостановке подписания ассоциации с ЕС заняли сторонники евроинтеграции. 1 декабря радикалы захватили административные здания, последующие противостояния обернулись десятками жертв.

"Покуда травка подрастет, лошадка с голоду умрет", — старая английская поговорка, смысл которой: не стоит надеяться на пустые обещания. Она хорошо передает настроение Украины 2013 года", — написала Поклонская в "ВКонтакте".

По ее словам, одной из причин трагедии на майдане стал обман украинцев киевским режимом, который перешел из пустых обещаний к грандиозной манипуляции сознанием людей. Поклонская отметила, что жить в обмане проще. Орбан призвал не отправлять Украине деньги "вагонами" из бюджета ЕС

Она добавила, что, если насильственное свержение власти и беспорядки с человеческими жертвами ведут к нужному результату, "то и следует это называть не "государственным переворотом", а "демократическими выборами" или "революцией достоинства". По ее словам, такие примеры есть везде.

Поклонская напомнила, что после 2014 года украинцам пришлось делать выбор, разделиться на два лагеря, "впустив в сердца ненависть".

"Ненависть — это и есть обман, инструмент для манипуляции, и нужно об этом помнить всегда, чтобы снова не обмануться" — заключила она.