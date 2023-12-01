МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Европа не готова вести войну с Россией и она может быть "смыта" в ходе возникновения такого конфликта, сказано в статье немецкого историка Зенке Найтцеля под названием "Вооруженные силы Европы могут быть смыты Россией", опубликованной в The Times. МИД Венгрии раскрыл, почему Украину сейчас не примут в НАТО

Автор материала сравнивает результат для Европы от такой войны с падением Священной Римской Империи под ударами армии Наполеона.

Отмечается, что в ходе недавней конференции по безопасности в Берлине ряд немецких генералов также указали, что НАТО не сможет выиграть "первую битву" в оборонительной войне на своем восточном фланге, так как альянсу будет сложно переправить достаточное количество войск и техники в Европу за короткое время.

НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.