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Европу предупредили о последствиях возможного конфликта c Россией
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Европа не готова вести войну с Россией и она может быть "смыта" в ходе возникновения такого конфликта, сказано в статье немецкого историка Зенке Найтцеля под названием... ПРАЙМ, 01.12.2023
общество , экономика, новости, ес, европа, россия, конфликт
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Европа не готова вести войну с Россией и она может быть "смыта" в ходе возникновения такого конфликта, сказано в статье немецкого историка Зенке Найтцеля под названием "Вооруженные силы Европы могут быть смыты Россией", опубликованной в The Times.
Автор материала сравнивает результат для Европы от такой войны с падением Священной Римской Империи под ударами армии Наполеона.
Отмечается, что в ходе недавней конференции по безопасности в Берлине ряд немецких генералов также указали, что НАТО не сможет выиграть "первую битву" в оборонительной войне на своем восточном фланге, так как альянсу будет сложно переправить достаточное количество войск и техники в Европу за короткое время.
НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.