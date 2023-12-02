МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Для украинского лидера Владимира Зеленского в Соединенных Штатах уже нашли работу на телевидении, к которой он может приступить после поражения Украины, заявил в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн. ЦРУ и британская МИ-6 готовят замену Зеленскому, пишет СМИ

По его словам, директор ЦРУ Уильям Бернс в ходе визита на Украину сделал президенту Зеленскому соответствующее предложение.

"Он (Уильям Бернс — прим. ред.) понимает, что Зеленский — профессионал, но в другой области, и привез тому предложение о работе в Saturday Night Live (американское комедийное шоу. — прим. ред.)", — сыронизировал Макговерн.

Вместе с тем экс-разведчик порекомендовал директору ЦРУ задуматься о своих сделанных за закрытыми дверями высказываниях про "уже случившееся поражение России" и "слабость российской армии".

"Это конец для Зеленского и должно стать концом для Билла Бернса и всех, кто врал (об украинском конфликте — прим. ред.)," — отметил Макговерн.

Западные издания все чаще сообщают об усталости Соединенных Штатов и Евросоюза от конфликта на Украине, а также о том, что поддержка киевского режима со стороны Запада постепенно ослабевает. Как сообщил американский телеканал NBC, на сегодняшний день чиновники США и Европы уже обсуждают с украинским руководством возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, на какие уступки придется пойти Киеву для достижения договоренности.