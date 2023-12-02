РИМ, 2 дек — ПРАЙМ. Неспособность Запада убедить Глобальный Юг поддержать антироссийскую санкционную политику создала для России новые возможности в экономике, заявил глава комиссии Совета Федерации по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. США расширили антироссийские санкции на судоходство

В субботу в Вероне культурная ассоциация "Венето — Россия" провела презентацию итальянского перевода книги Пушкова "Глобальные шахматы. Русская партия", которая в Италии вышла под названием "От Горбачева до Путина. Геополитика России". Российский сенатор выступил перед собравшимся по видеосвязи.

Отвечая на вопрос участников встречи о росте экономики РФ вопреки санкционному давлению, Пушков указал четыре причины, среди которых появление на рынке российских компаний, занявших место ушедших из России западных, а также активизация работы военно-промышленного комплекса.

Третьей причиной, по его словам, стала продажа газа и нефти за пределами Европы.

"Четвертая причина состоит в том, что страны Глобального Юга не поддержали западные санкции, в результате чего мы получаем необходимую нам продукцию — не всю, но немалую часть, в арабских странах, в Китае, в государствах Азии и Латинской Америки. Неспособность Запада привлечь на свою сторону глобальный Юг — это новые экономические возможности для России", — заключил сенатор.