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2023
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"Надоело". В Германии оценили высказывание Елены Зеленской о муже
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. Супруга президента Украины Елена Зеленская хочет другой жизни, — такое мнение в соцсети Х высказал немецко-финский бизнесмен, экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload... ПРАЙМ, 03.12.2023
общество , новости, германия, украина, владимир зеленский, супруга, выборы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Супруга президента Украины Елена Зеленская хочет другой жизни, — такое мнение в соцсети Х высказал немецко-финский бизнесмен, экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.
По его словам, "жене Зеленского надоело, что он президент Украины. Она мечтает о чем-то другом, о нормальной жизни".
"Насколько это реально? Более 600 тысяч украинцев погибли из-за того, что Зеленский не сдержал своего предвыборного обещания и не смог заключить мир, когда у него был шанс", — написал Дотком.
Ранее в подкасте журнала Economist Елена Зеленская заявила, что не хочет, чтобы ее супруг был избран на новый президентский срок.
При этом сам президент Украины Владимир Зеленский, комментируя в беседе с агентством Associated Press вопрос отмены выборов, попытался переложить ответственность за решение на украинский народ. Как отметило агентство, "Зеленский заявил, что готов провести выборы", но к этому, по его утверждению, "не готово большинство украинцев", которые считают, что этот шаг "опасный и бессмысленный".