МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Супруга президента Украины Елена Зеленская хочет другой жизни, — такое мнение в соцсети Х высказал немецко-финский бизнесмен, экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком. Зеленский заявил, что Запад не оказывает давления по переговорам с Россией

По его словам, "жене Зеленского надоело, что он президент Украины. Она мечтает о чем-то другом, о нормальной жизни".

"Насколько это реально? Более 600 тысяч украинцев погибли из-за того, что Зеленский не сдержал своего предвыборного обещания и не смог заключить мир, когда у него был шанс", — написал Дотком.

Ранее в подкасте журнала Economist Елена Зеленская заявила, что не хочет, чтобы ее супруг был избран на новый президентский срок.

При этом сам президент Украины Владимир Зеленский, комментируя в беседе с агентством Associated Press вопрос отмены выборов, попытался переложить ответственность за решение на украинский народ. Как отметило агентство, "Зеленский заявил, что готов провести выборы", но к этому, по его утверждению, "не готово большинство украинцев", которые считают, что этот шаг "опасный и бессмысленный".