МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Французские СМИ полностью изменили риторику об украинском конфликте, написал в соцсети X лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Во Франции призвали Запад начать переговоры с Россией

В частности, комментируя сюжет французского телеканала LCI с заголовком "Что, если в конечном итоге Украина проиграет", Филиппо отметил: "Полная смена нарратива во французских СМИ, в то время как нас оскорбляли в течение 18 месяцев за то, что мы осмелились сказать очевидное: Зеленский проиграет и очевидно, что мы должны прекратить бойню, перестать отправлять туда оружие и деньги! Нужно было вести переговоры о мире!"

Все чаще западные СМИ пишут об усталости Соединенных Штатов и государств Евросоюза от конфликта на Украине и ослабевающей поддержке киевского режима.

Как передает телеканал NBC, чиновники США и Европы сегодня уже обсуждают с украинскими коллегами возможные последствия мирных переговоров с Российской Федерацией, включая и то, от чего Украине, возможно, придется отказаться для достижения договоренности.