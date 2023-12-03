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2023
https://1prime.ru/society/20231203/842441426.html
"Полная смена". Во Франции резко изменили риторику об Украине
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Новости
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Французские СМИ полностью изменили риторику об украинском конфликте, написал в соцсети X лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо. В частности, комментируя сюжет французского... ПРАЙМ, 03.12.2023
новости, общество , франция, сми, украинский конфликт, оценка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Французские СМИ полностью изменили риторику об украинском конфликте, написал в соцсети X лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
В частности, комментируя сюжет французского телеканала LCI с заголовком "Что, если в конечном итоге Украина проиграет", Филиппо отметил: "Полная смена нарратива во французских СМИ, в то время как нас оскорбляли в течение 18 месяцев за то, что мы осмелились сказать очевидное: Зеленский проиграет и очевидно, что мы должны прекратить бойню, перестать отправлять туда оружие и деньги! Нужно было вести переговоры о мире!"
Все чаще западные СМИ пишут об усталости Соединенных Штатов и государств Евросоюза от конфликта на Украине и ослабевающей поддержке киевского режима.
Как передает телеканал NBC, чиновники США и Европы сегодня уже обсуждают с украинскими коллегами возможные последствия мирных переговоров с Российской Федерацией, включая и то, от чего Украине, возможно, придется отказаться для достижения договоренности.