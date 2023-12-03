МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Киев рапортует об успехах украинских солдат на фронте, однако в действительности к сегодняшнему дню Украина оказалась в сложной ситуации, которая в скором времени может еще сильнее ухудшиться, прогнозирует в материале для польского портала Wnp обозреватель Влодек Калета.

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По его мнению, ситуация для Украины может ухудшиться "после демобилизации 30 тысяч солдат, воевавших с начала конфликта".

При этом Калета подчеркивает, что сложности на передовой и плачевная для Украины ситуация могут ускорить мирное урегулирование.

Также в числе аргументов в пользу "ускорения" обозреватель назвал кадровый голод, который испытывают Вооруженные силы Украины. В то же время он отметил, что Киев не способен набрать требуемое количество военнослужащих, не вызвав социальных волнений.

С 24 февраля 2022 года на Украине был введен режим военного положения, а на следующий день президент страны Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. При этом был введен запрет на выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Повестки начали вручать в самых разных местах. Появилось множество видеоматериалов, свидетельствующих, что повестки вручались на улицах, автозаправках, в кафе и т.д. Причем вручают повестки не только представители территориального центра комплектования и социальной поддержки, как на Украине с недавнего времени стали называть военкоматы, но и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.