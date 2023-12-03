МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Пугая Евросоюз поражением Украины, США таким образом пытаются побудить союзников увеличить поддержку Киева, рассказал в интервью "Известиям" российский политолог Дмитрий Солонников. "Полная смена". Во Франции резко изменили риторику об Украине

"Задача — испугать Европу, показать, что сейчас Украина проиграет без увеличения поставок", — пояснил политолог.

По его словам, в Соединенных Штатах на текущий момент происходит "финансовый локдаун", поэтому Белый дом пытается заставить Евросоюз увеличить помощь за его счет. Такая позиция, на взгляд Солонникова, является "чистым торгом".

По словам директора программы "Евразия" американского Института Куинси Анатоля Ливена, Белый дом согласится на мир с Россией, если ситуация на Украине не изменится в пользу Киева.