МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил поддержать работу фонда "Талант и успех". Путин оценил роль юристов в деятельности бизнес-структур

"Обеспечить, начиная с 2024 года, финансирование в полном объеме осуществляемой Образовательным Фондом "Талант и успех" деятельности: по выявлению, сопровождению и мониторингу дальнейшего развития лиц, проявивших выдающиеся способности, включая реализацию мероприятий, направленных на оказание таким лицам содействия в получении образования (в том числе в области искусств, естественных наук, физической культуры и спорта); по выплате грантов президента РФ лицам, проявившим выдающиеся способности и показавшим высокие достижения в определенной сфере деятельности, премий президента Российской Федерации победителям международных олимпиад по общеобразовательным предметам и тренерам, осуществлявшим их подготовку", — указано в публикации.

Ответственный за предоставление доклада является премьер-министр России Михаил Мишустин.