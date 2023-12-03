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Путин поручил поддержать фонд "Талант и успех"
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Президент России Владимир Путин поручил поддержать работу фонда "Талант и успех". "Обеспечить, начиная с 2024 года, финансирование в полном объеме осуществляемой Образовательным... ПРАЙМ, 03.12.2023
общество , новости, россия, путин, финансирование, фонд
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил поддержать работу фонда "Талант и успех".
"Обеспечить, начиная с 2024 года, финансирование в полном объеме осуществляемой Образовательным Фондом "Талант и успех" деятельности: по выявлению, сопровождению и мониторингу дальнейшего развития лиц, проявивших выдающиеся способности, включая реализацию мероприятий, направленных на оказание таким лицам содействия в получении образования (в том числе в области искусств, естественных наук, физической культуры и спорта); по выплате грантов президента РФ лицам, проявившим выдающиеся способности и показавшим высокие достижения в определенной сфере деятельности, премий президента Российской Федерации победителям международных олимпиад по общеобразовательным предметам и тренерам, осуществлявшим их подготовку", — указано в публикации.
Ответственный за предоставление доклада является премьер-министр России Михаил Мишустин.