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Киссинджер назвал главную проблему в отношениях России и США
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Главной проблемой в российско-американских отношениях является отсутствие диалога между странами, в США не понимают российского мышления, заявил бывший американский госсекретарь... ПРАЙМ, 03.12.2023
общество , новости, в мире, сша, россия, международные отношения
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Главной проблемой в российско-американских отношениях является отсутствие диалога между странами, в США не понимают российского мышления, заявил бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер в одном из своих последних интервью газете Politico.
О смерти Киссинджера стало известно 29 ноября. Экс-госсекретарь снискал славу одной из наиболее влиятельных политических фигур в США, оставив значительный след в истории дипломатии.
"Прямо сейчас самая большая трудность в отношениях с Россией заключается в том, что мы не слышали то, какое у них сейчас мышление, потому что диалога с Россией вообще нет", — сообщил Киссинджер.