МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Главной проблемой в российско-американских отношениях является отсутствие диалога между странами, в США не понимают российского мышления, заявил бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер в одном из своих последних интервью газете Politico. СМИ узнали, сколько заработали США на поставках газа в ЕС с помощью санкций

О смерти Киссинджера стало известно 29 ноября. Экс-госсекретарь снискал славу одной из наиболее влиятельных политических фигур в США, оставив значительный след в истории дипломатии.

"Прямо сейчас самая большая трудность в отношениях с Россией заключается в том, что мы не слышали то, какое у них сейчас мышление, потому что диалога с Россией вообще нет", — сообщил Киссинджер.