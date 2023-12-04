МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в понедельник, 4 декабря, в режиме видеоконференции проведет ежегодную встречу с членами Совета по правам человека, приуроченную Международному дню прав человека, сообщили в пресс-службе Кремля. Путин поручил поддержать фонд "Талант и успех"

Международный день прав человека отмечается 10 декабря.

В сообщении говорится, что члены СПЧ расскажут президенту об итогах своей работы. Также на мероприятии ожидается обмен мнениями между президентом и участниками мероприятия по широкому кругу вопросов.

ОБНОВЛЕНИЕ СПЧ

Заседание с президентом пройдет после частичного обновления состава СПЧ. Так, 1 декабря Путин подписал указ, согласно которому из Совета были исключены адвокаты Шота Горгадзе и Генри Резник, журналист Леонид Никитинский, председатель совета "Миротворческой миссии имени генерала Лебедя" Александр Мукомолов и председатель "Независимого экспертно-правового совета" Мара Полякова.

Новыми членами СПЧ стали правозащитник, председатель благотворительного фонда "Ридовка помогает" Александр Ионов, президент благотворительного фонда "Банк еды "Русь" Юлиа Назарова, генеральный директор платформы для работы с обращениями предпринимателей Элина Сидоренко, директор некоммерческой организации социальной интеграции инвалидов "Пространство равных возможностей" Игорь Новиков и старший научный сотрудник Института российской истории РАН Сергей Соловьев.

Ионов сообщал РИА Новости, что в Совете будет работать над вопросами пенитенциарной системы, защиты интересов россиян за рубежом, а также вопросами новых регионов, в которых он бывает в рамках деятельности благотворительного фонда.

ДОКЛАД О ПРАВАХ ЧЕЛОВЕКА И ВОПРОСЫ СВО

Председатель СПЧ Валерий Фадеев ранее сообщал, что Совет представит главе государства доклад о правах человека в современном мире, а также готовит вопросы о развитии системы некоммерческих организаций. Ответственный секретарь СПЧ Александр Токенов рассказал РИА Новости, что Совет планирует на встрече поднять вопросы СВО, миграции, здравоохранения, образования, а также другие темы, которые связаны с правами.

Александр Брод рассказал, что хотел бы выступить перед главой государства и затронуть такие темы, как развитие системы общественного контроля на выборах. Также правозащитник затронет вопросы разыгрывания "национальных карт" на выборах и укажет на их недопустимость. Кроме того, Брод обозначил темы совершенствования правосудия и вопросов совершенствования миграционной политики.

В свою очередь член СПЧ Ян Власов сообщил, что планирует обсудить с президентом систему здравоохранения, в частности вопросы, связанные с последствиями коронавируса, с тем, как работает система инфекционной службы, а также кадровую проблему в этой сфере. Власов также добавил, что хотел бы поднять вопрос существования единой научно-методической структуры в РФ, которая "отвечала бы на те вызовы, которые мы в том числе ожидаем".

Режиссер Александр Сокуров ранее сообщал РИА Новости, что на встрече СПЧ с президентом поднимет вопрос о приговоре художнице Александре Скочиленко, если будет приглашен. На вопрос, будет ли он участвовать в заседании, режиссер сообщил, что не может говорить о встрече, потому что не знает, будет ли участвовать, так как "не очень себя чувствует".