МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Украинская армия сформировала 5-ю танковую бригаду, которая не способна на масштабную атаку, написал в материале для журнала Forbes американский военный обозреватель Дэвид Экс. Украинцы напугали репортера Daily Mail рассказами о потерях ВСУ

Свой скептицизм он обосновывает тем, что конфликт перешел в позиционную фазу, а кроме того, усилением угроз для украинской техники, пытающейся прорваться через заминированные оборонительные линии.

Отмечается, что угрозы усиливают российские дроны-камикадзе и слабое бронирование переданных Украине немецких танков Leopard-1, которые, как считает автор статьи, войдут в состав нового подразделения.

Подытоживая, Экс отметил, что "все это означает, что не нужно ждать от 5-й танковой бригады начала масштабной танковой атаки, и, что массы танков будут прямо атаковать российские позиции в ближайшее время или вообще когда-либо".

Ранее Экс сообщал, что ВСУ перебросили переданные Германией танки Leoprad 1A5 к линии фронта без необходимой брони. Эти машины, по словам обозревателя, нуждаются в дополнительной защите, поскольку 70-миллиметровая броня делает их крайне уязвимыми.

Недавно на сайте правительства Германии появилось сообщение, что ФРГ поставила на Украину 10 танков Leopard 1 A5, более 20 гусеничных вездеходов и свыше 30 грузовиков.